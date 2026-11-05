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Economie

NATO a lansat o platformă de tip e-commerce, unde țările membre pot cumpăra sisteme antidronă. Cât costă echipamentele

b Scris de bogdan păcurar
NATO a lansat o platformă de tip e-commerce, unde țările membre pot cumpăra sisteme antidronă. Cât costă echipamentele
Aosom
NATO a anunţat joi lansarea unei platforme comune destinate să le permită celor 32 de state membre să se doteze mai rapid şi mai eficient cu capacităţi antidrone, în urma creşterii numărului de incidente cu drone în Europa.

Sursa: Digi24

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