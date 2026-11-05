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Economie

NATO și-a deschis magazin online de tehnică militară. Echipamentele costă până la 25 de milioane de euro. Lista restrânsă a celor care pot fi clienți

a Scris de adrian zia
NATO și-a deschis magazin online de tehnică militară. Echipamentele costă până la 25 de milioane de euro. Lista restrânsă a celor care pot fi clienți
Aosom
Alianța Nord-Atlantică a operaționalizat o platformă online destinată exclusiv autorităților guvernamentale din statele membre, configurată ca un magazin digital pentru achiziționarea rapidă a sistemelor avansate de combatere a aeronavelor fără echipaj (drone). Mecanismul permite guvernelor aliate să acceseze direct tehnologie militară testată și aprobată de la producători verificați, eliminând procedurile clasice de licitație care blocau contractele timp de aproape un an.

Sursa: Ziare

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