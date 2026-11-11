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Economie

Nave militare construite la Șantierul Naval Damen pentru trei state NATO. De ce România nu se află printre beneficiari

c Scris de cornelia mazilu
Nave militare construite la Șantierul Naval Damen pentru trei state NATO. De ce România nu se află printre beneficiari
Aosom
Șantierul Naval Damen Galați va construi patru nave de transport amfibiu pentru Olanda și șase fregate pentru Olanda și Belgia. Tot la Galați este realizat primul portavion de drone destinat marinei portugheze, care ar putea fi finalizat la începutul anului 2027.

Sursa: Adevarul

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