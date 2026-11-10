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Economie

Nazare anunță eliminarea unei taxe controversate și exclude noi majorări de impozite în 2027: Condiția pusă de ministrul Finanțelor

a Scris de alice draghici
Nazare anunță eliminarea unei taxe controversate și exclude noi majorări de impozite în 2027: Condiția pusă de ministrul Finanțelor
Aosom
Alexandru Nazare anunță eliminarea IMCA în 2027 și spune că Guvernul nu vrea să majoreze taxele, dar condiționează planul de reducerea cheltuielilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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