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Economie

Nazare anunță raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget / Când va fi făcut public

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Nazare anunță raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget / Când va fi făcut public
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Raportul despre finanțele României, prezentat în această săptămână. Nazare răspunde acuzațiilor PSD privind „gaura” din buget lăsată de Guvernul Bolojan

Sursa: Stiri Pe Surse

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