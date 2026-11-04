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Economie

Nazare: Progresele în reducerea deficitului oferă României argumente mai solide în negocierile europene

l Scris de liviu cojan
Nazare: Progresele în reducerea deficitului oferă României argumente mai solide în negocierile europene
Aosom
Progresele în reducerea deficitului bugetar oferă României argumente mai solide în negocierile europene, iar continuarea eforturilor de consolidare fiscal-bugetară este necesară pentru susţinerea intereselor economiei româneşti, a afirmat miercuri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Sursa: Digi24

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