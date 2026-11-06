Nazare, semnal de alarmă în privința bugetului pe 2027. "Primim direct cartonașul roșu". Care e obiectivul de deficit al României în următorii 3 ani

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat vineri, 6 noiembrie, că România riscă să primească un „cartonaș roșu direct” de la agențiile de rating dacă viitorul buget pentru anul 2027 nu va fi unul realist și ancorat în realitate. Oficialul a exclus introducerea de noi biruri, stabilind în schimb o țintă fermă de consolidare fiscală pentru perioada următoare, prin reducerea deficitului bugetar cu câte un procent în fiecare an.

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