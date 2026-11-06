Nazare spune că ministrul Agriculturii are dreptul să propună plafonarea adaosului comercial la toate alimentele: „Suntem la momentul în care se construiește bugetul"

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, 6 noiembrie 2026, în legătură cu propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de a extinde plafonarea adaosului comercial la „toate alimentele care sunt pe rafturi”, că Finanțele nu au primit încă o astfel de propunere, dar că este „normal” ca miniștrii „să aibă inițiative”.

Distribuie: Facebook Instagram