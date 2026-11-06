 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Nazare spune că ministrul Agriculturii are dreptul să propună plafonarea adaosului comercial la toate alimentele: „Suntem la momentul în care se construiește bugetul"

m Scris de mihai diac
Nazare spune că ministrul Agriculturii are dreptul să propună plafonarea adaosului comercial la toate alimentele: „Suntem la momentul în care se construiește bugetul"
Aosom
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, 6 noiembrie 2026, în legătură cu propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de a extinde plafonarea adaosului comercial la „toate alimentele care sunt pe rafturi”, că Finanțele nu au primit încă o astfel de propunere, dar că este „normal” ca miniștrii „să aibă inițiative”.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech