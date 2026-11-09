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Economie

Nestlé România și Junior Achievement România au organizat a opta ediție a proiectului „Succesul tău profesional”

s Scris de suceava news online
Nestlé România și Junior Achievement România au organizat a opta ediție a proiectului „Succesul tău profesional”
Aosom
Nestlé România și Junior Achievement România au organizat, între 20 octombrie și 5 noiembrie, a opta ediție a programului de orientare în carieră „Succesul tău profesional”. Sesiunile au avut loc online, cu participanți din toată țara, unde elevii au avut posibilitatea de a discuta direct cu voluntari Nestlé despre carieră, despre competențele cerute de piața […] The post Nestlé România și Junior Achievement România au organizat a opta ediție a proiectului „Succesul tău profesional” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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