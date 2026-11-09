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Economie

Nicușor Dan calcă pe urmele lui Klaus Iohannis. Ce sumă a decontat Președinția pentru vizita în SUA a șefului statului

a Scris de adrian zia
Nicușor Dan calcă pe urmele lui Klaus Iohannis. Ce sumă a decontat Președinția pentru vizita în SUA a șefului statului
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Președintele Nicușor Dan a apelat la serviciile unui operator aerian privat pentru deplasarea oficială la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, generând costuri masive pentru bugetul public. Un raport oficial pus la dispoziție de Administrația Prezidențială indică faptul că transportul și logistica delegației de la București pe teritoriul Statelor Unite au necesitat peste 2,3 milioane de lei (aproximativ 430.000 de euro). Din această sumă, grosul banilor a mers ...

Sursa: Ziare

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