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Economie

Nicușor Dan merge la Dublin pentru summitul Comunității Politice Europene. AI, securitatea Flancului Estic și sprijinul pentru Ucraina, pe agendă

D Scris de Diana Nunuț
Nicușor Dan merge la Dublin pentru summitul Comunității Politice Europene. AI, securitatea Flancului Estic și sprijinul pentru Ucraina, pe agendă
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Preedintele Nicuor Dan se va afla joi i vineri, 12 i 13 noiembrie, la Dublin, cu ocazia a dou evenimente.
Programul zilei de joi, 12 noiembrie
Potrivit unui comunicat de pres emis de Administraia P… [+3030 chars]

Sursa: mediafax.ro

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