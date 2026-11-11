Nicușor Dan merge la Dublin pentru summitul Comunității Politice Europene. AI, securitatea Flancului Estic și sprijinul pentru Ucraina, pe agendă
Programul zilei de joi, 12 noiembrie
Potrivit unui comunicat de pres emis de Administraia P… [+3030 chars]
Sursa: mediafax.roCitește mai departe la sursa originală
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