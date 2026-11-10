Nicușor Dan răspunde PNL și USR: 30% e mai mic decât 50%. Nu poți da vina pe arbitru. De ce o guvernare fără PSD este „o iluzie” și de ce i-a nominalizat pe Mureșan și Veștea

Președintele Nicușor Dan le-a transmis, marți, un mesaj către PNL și USR, care consideră că ar fi putut ajunge la guvernare dacă ar fi beneficiat de sprijinul său politic. Șeful statului susține că o asemenea variantă nu era posibilă în actuala configurație parlamentară: 30% e mai mic decât 50%.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗