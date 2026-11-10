Scăderea nivelului de trai, riscul unei crize economice și negocierile dificile pentru formarea noului Guvern au fost printre principalele subiecte abordate de președintele Nicușor Dan, marți seară, într-o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni. Șeful statului a explicat de ce a refuzat participarea AUR la guvernare, a vorbit despre situația finanțelor publice și a […] Articolul Nicușor Dan recunoaște că românii au sărăcit. Ce spune președintele despre taxe și cheltuielile statului apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗