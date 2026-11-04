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Economie

Nicușor Dan s-a întâlnit cu subsecretarul pentru apărare al SUA: ”România rămâne pe deplin angajată în parteneriatul strategic cu SUA. O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”.

a Scris de auras rosu
Nicușor Dan s-a întâlnit cu subsecretarul pentru apărare al SUA: ”România rămâne pe deplin angajată în parteneriatul strategic cu SUA. O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”.
Aosom
Președintele Nicușor Dan l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Printre temele de discuție au fost securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în regiune și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe. După întâlnire, președintele […]

Sursa: Biziday

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