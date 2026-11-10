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Economie

Nicuşor Dan s-a mutat cu familia într-o locuinţă de protocol. Ce a spus despre nunta cu Mirabela Grădinaru

r Scris de redacția libertatea, vlad chirea (foto)
Nicuşor Dan s-a mutat cu familia într-o locuinţă de protocol. Ce a spus despre nunta cu Mirabela Grădinaru
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marți, 10 noiembrie, într-o conferință de presă, că s-a mutat luna trecută cu familia într-o locuinţă de protocol.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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