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Economie

Nicușor Dan, schimbare la un an și jumătate de la preluarea mandatului: S-a mutat într-o locuință de protocol / Cât plătea pentru gaz și curent la vechea reședința

d Scris de daniel mihai dragomir
Nicușor Dan, schimbare la un an și jumătate de la preluarea mandatului: S-a mutat într-o locuință de protocol / Cât plătea pentru gaz și curent la vechea reședința
Aosom
Președintele Nicușor Dan a anunțat că s-a mutat din octombrie într-o locuință de protocol. Află ce sume plătea anterior pentru utilități.

Sursa: Stiri Pe Surse

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