Nicușor Dan susține comasarea localităților mici și o reformă administrativ-teritorială a României: „Economia de azi nu mai este economia din 1968”

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți seara, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că este necesară o reorganizare teritorială a României, prin comasarea comunelor mici care nu își pot susține cheltuielile, subliniind că actuala împărțire administrativ-teritorială datează din 1968 și că nu mai corespunde realităților economice.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗