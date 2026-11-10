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Economie

Nicușor Dan susține comasarea localităților mici și o reformă administrativ-teritorială a României: „Economia de azi nu mai este economia din 1968”

d Scris de diana nunuț
Nicușor Dan susține comasarea localităților mici și o reformă administrativ-teritorială a României: „Economia de azi nu mai este economia din 1968”
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Președintele Nicușor Dan a afirmat marți seara, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că este necesară o reorganizare teritorială a României, prin comasarea comunelor mici care nu își pot susține cheltuielile, subliniind că actuala împărțire administrativ-teritorială datează din 1968 și că nu mai corespunde realităților economice.

Sursa: Mediafax Ro

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