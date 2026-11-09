Nicușor Dan va susține mâine o conferință de presă la Palatul Cotroceni, posibil pentru a prezenta raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Întrebat de raport săptămâna trecută, Dan a spus doar că va organiza o conferință săptămâna aceasta. Luni, Administrația Prezidențială a anunțat doar o conferință pentru marți la 19, fără a preciza tema acesteia.

Conferința de presă de la Palatul Cotroceni va începe la ora 19:00 și fi transmisă în direct prin sistemul unic de transmisiune destinat mass-media, dar și pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale. Totuși, nu au fost precizate deocamdată temele care vor fi abordate. Săptămâna trecută, Nicușor Dan a participat la reuniunea de lucru a președinției […]

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