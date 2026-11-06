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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Nicușor Dan, vizat de poprire pentru impozite neplătite. Primăria Predeal a trecut la executarea silită

f Scris de florin pușcaș
Nicușor Dan, vizat de poprire pentru impozite neplătite. Primăria Predeal a trecut la executarea silită
Aosom
Nicușor Dan a ajuns în etapa popririi în cadrul unei proceduri de executare silită declanșate de Primăria Predeal pentru neplata impozitelor locale

Sursa: Stiri Pe Surse

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