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Economie

„Nimeni nu ne mai poate șantaja”. Republica Moldova a inaugurat linia electrică ce o conectează direct la România și Europa

a Scris de aura trif
„Nimeni nu ne mai poate șantaja”. Republica Moldova a inaugurat linia electrică ce o conectează direct la România și Europa
Aosom
Linia electrică aeriană de 400 kV Vulcăneşti–Chişinău, supranumită „Linia independenţei energetice”, a fost dată duminică în exploatare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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