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Economie

Noi acuzații în dosarul Bogos. Generalul-cheie rupe tăcerea: 600.000 euro pentru numirea șefului ANSVSA

r Scris de realitatea.net
Noi acuzații în dosarul Bogos. Generalul-cheie rupe tăcerea: 600.000 euro pentru numirea șefului ANSVSA
Aosom
Noi detalii ies la iveală din ancheta în care este vizat Fănel Bogos, omul de afaceri vasluian ajuns în biroul fostului premier Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, generalul în rezervă Nicolae Iană le-ar fi declarat procurorilor DNA Iași că instalarea lui Alexandru Bociu la conducerea ANSVSA, funcție cu rang de secretar de stat, ar fi costat nu mai puțin de 600.000 de euro.

Sursa: Realitatea

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