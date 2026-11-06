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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Noi numiri în Guvernul Niculescu: Adrian Dan, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului și Marius Toader, secretar general al Ministerului Transporturilor

a Scris de andrei itu
Noi numiri în Guvernul Niculescu: Adrian Dan, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului și Marius Toader, secretar general al Ministerului Transporturilor
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Adrian Dan a fost numit vineri în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Luca Niculescu.

Sursa: Dcnews

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