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Economie

Noi probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde în București. Sectoarele afectate și când ar putea fi rezolvate avariile de Termoenergetica

a Scris de andrei itu
Noi probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde în București. Sectoarele afectate și când ar putea fi rezolvate avariile de Termoenergetica
Aosom
Cetățenii din mai multe zone ale Capitalei au parte de probleme în furnizarea căldurii și a apei calde, în contextul avariilor și al capacității scăzute de producție a centralelor. Termoenergetica a transmis când ar pute

Sursa: Dcnews

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