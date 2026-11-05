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Economie

Noi probleme legate de insolvența CFR-ului. Mureșan, foști și actuali jucători contestă Tabelul Preliminar al Creditorilor

z Scris de ziua de cluj
Noi probleme legate de insolvența CFR-ului. Mureșan, foști și actuali jucători contestă Tabelul Preliminar al Creditorilor
Aosom
Procesul prin care trece clubul din Gruia a trecut într-o nouă etapă, iar cei nemulțumiți de Tabelul Preliminar al Creditorilor au putut depune contestații.

Sursa: Ziua De Cluj

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