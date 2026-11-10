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Economie

Noi reguli pentru prosumatori. Energia livrată în rețea va putea acoperi facturi de la mai multe locuri de consum

l Scris de lorena mihăilă
Noi reguli pentru prosumatori. Energia livrată în rețea va putea acoperi facturi de la mai multe locuri de consum
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Prosumatorii vor beneficia de reguli mai clare şi mai flexibile pentru valorificarea energiei electrice produse şi livrate în reţea, în urma aprobării noii metodologii privind comercializarea, facturarea, decontarea şi alocarea valorică multi-loc.

Sursa: Stirile Pro.tv

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