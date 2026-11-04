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Economie

Noile prognoze de creştere economică: cum s-a ajuns de la estimarea de creştere a PIB real de plus 0,1% în primăvară la minus 0,4% în toamnă. Întrucât inflaţia medie anuală a fost reevaluată de la 7,9% la 8,4%, PIB-ul nominal a fost recalculat la 2.086 mld. lei (401 mld. euro), faţă de 2056 mld. lei (395 mld. euro) în luna mai

i Scris de iulian anghel
Noile prognoze de creştere economică: cum s-a ajuns de la estimarea de creştere a PIB real de plus 0,1% în primăvară la minus 0,4% în toamnă. Întrucât inflaţia medie anuală a fost reevaluată de la 7,9% la 8,4%, PIB-ul nominal a fost recalculat la 2.086 mld. lei (401 mld. euro), faţă de 2056 mld. lei (395 mld. euro) în luna mai
Aosom
Potrivit explicaţiilor CNSP, cel mai important element în configurarea noului scenariu de creştere îl reprezintă accentuarea tensiunilor geopolitice din Golf, care au generat un nou şoc pe pieţele internaţionale de energie, cu efecte asupra preţurilor combustibililor şi asupra costurilor de producţie şi transport.

Sursa: Zf Ro

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