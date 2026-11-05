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Economie

Nothing lansează în decembrie primul său dispozitiv AI fără ecran. Ce a dezvăluit Carl Pei

s Scris de start-up.ro
Nothing lansează în decembrie primul său dispozitiv AI fără ecran. Ce a dezvăluit Carl Pei
Aosom
Nothing va lansa în decembrie primul său dispozitiv conceput pentru inteligență artificială (AI), care nu va avea ecran și va funcționa ca un produs independent, nu ca o aplicație.

Sursa: Start-up

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