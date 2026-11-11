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Economie

Noțiunile de conducere care lipsesc șoferilor din România: ”Nivelul de pregătire este precar”

a Scris de andi miron
Noțiunile de conducere care lipsesc șoferilor din România: ”Nivelul de pregătire este precar”
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Marți, 10 noiembrie, cel puțin 12 persoane au murit în Bulgaria, în urma unui carambol în care au fost implicate zeci de mașini, iar printre răniți se numără și un român. De asemenea, potrivit unei cercetări realizate recent de un ONG, doar 1 din 10 bucureșteni se simt în siguranță pe trecerea de pietoni.

Sursa: Ziare

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