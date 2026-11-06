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Economie

Nou „avânt” pentru proiectul SMR de la Doicești. Șefii NuScale au cerut o întâlnire cu reprezentanții guvernului Niculescu: „orice acord trebuie să împartă corect riscurile”

s Scris de silvia deleanu
Nou „avânt” pentru proiectul SMR de la Doicești. Șefii NuScale au cerut o întâlnire cu reprezentanții guvernului Niculescu: „orice acord trebuie să împartă corect riscurile”
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NuScale, compania americană care trebuie să livreze reactoarele modulare mici pentru Doicești, a cerut o întâlnire cu noul guvern ca să afle ce se întâmplă cu proiectul RoPower. Concret, șeful NuScale Power, John Hopkins, a spus joi, 5 noiembrie, în conferința cu analiștii pe rezultatele trimestriale, că a cerut o întâlnire cu noul guvern de la București pentru a afla cum vede acesta proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești.

Sursa: Ziare

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