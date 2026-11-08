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Economie

Nou proiect imobiliar în Borhanci

z Scris de ziua de cluj
Nou proiect imobiliar în Borhanci
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Locuințe și spații destinate serviciilor medicale în cartierul Borhanci. Propunerea ajunge pe masa urbaniștilor dim Primăria Cluj-Napoca.

Sursa: Ziua De Cluj

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