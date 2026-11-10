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Economie

Noul bloc de lângă faleză începe să prindă formă

a Scris de alexandru ionescu
Noul bloc de lângă faleză începe să prindă formă
Aosom
• fundația e gata, se intră în următoarele etape ale construcției • la fața locului a fost montată, ieri, o macara de mare capacitate, necesară pentru actuala fază a șantierului • blocul va avea cinci etaje și o arhitectură modernă, cu impact deosebit asupra aspectului general al falezei Dunării Articolul Noul bloc de lângă faleză începe să prindă formă apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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