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Economie

„Nu o să-i hărțuiască nimeni”. Ce spune ministrul Dezvoltării despre proprietarii cu balcoane închise fără autorizație

o Scris de oana antipa
„Nu o să-i hărțuiască nimeni”. Ce spune ministrul Dezvoltării despre proprietarii cu balcoane închise fără autorizație
Aosom
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat vineri, la B1 TV, că proprietarii care și-au închis balcoanele în urmă cu mai mulți ani nu trebuie să întreprindă niciun demers în urma modificărilor legislative care au provocat controverse în spațiul public.

Sursa: Mediafax Ro

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