Nu știi ce primești în farfurie, dar știi cât plătești. Conceptul care atrage tot mai mulți clienți în restaurantele din România

O nouă tendință gastronomică începe să atragă tot mai mulți clienți în restaurantele din Iași. În loc să răsfoiască un meniu și să aleagă preparatele preferate, cei care acceptă provocarea descoperă ce vor mânca abia după ce se așază la masă. Singurul lucru pe care îl știu dinainte este prețul.

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