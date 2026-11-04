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Economie

Nuclearelectrica anunţă începerea manevrelor de pornire a Unităţii 1 de la Cernavodă

ș Scris de ștefana radu
Nuclearelectrica anunţă începerea manevrelor de pornire a Unităţii 1 de la Cernavodă
Aosom
SN Nuclearelectrica SA a anunțat că, în urma întrunirii condiţiilor minime necesare, miercuri au fost demarate acţiunile specifice pentru pornirea Unităţii 1 a CNE Cernavodă. Resincronizarea Unităţii 1 la Sistemul Energetic Naţional (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026.

Sursa: Digi24

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