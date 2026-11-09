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Economie

Nuclearelectrica programează reconectarea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă marți. Clienții cu preț fix plătesc în continuare prețul din contract

t Scris de tudor dima
Nuclearelectrica programează reconectarea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă marți. Clienții cu preț fix plătesc în continuare prețul din contract
Aosom
Nuclearelectrica programează reconectarea celui de-al doilea reactor marți. Factura clienților cu preț fix depinde de contract, nu de repornire.

Sursa: Ziarul Financiar

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