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Economie

Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic al centralei de la Cernavodă după ce Unitatea 1 s-a oprit din nou, la doar trei zile după repornire. Cauza: o defecţiune în partea clasică a reactorului

l Scris de liviu popescu
Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic al centralei de la Cernavodă după ce Unitatea 1 s-a oprit din nou, la doar trei zile după repornire. Cauza: o defecţiune în partea clasică a reactorului
Aosom
Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei de la Cernavodă, a anunţat că Unitatea 1 a fost deconectată luni seară, 9 noiembrie, de la Sistemul...

Sursa: Zf Ro

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