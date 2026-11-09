Nvidia demarează o investigație internă, în urma dezvăluirilor conform cărora directorul și fondatorul său, Jensen Huang, și-a înșelat soția cu o spioană din China. Și Congresul american va lansa o anchetă separată. Analiștii se așteaptă ca acțiunile Nvidia să coboare și mai mult, dar nu exclud nicio posibilă înlăturare a lui Huang, dacă se dovedește că a transmis informații Beijingului.

Nvidia a anunțat că va deschide o anchetă independentă pentru a stabili dacă directorul său general, Jensen Huang, a fost ținta unei operațiuni de spionaj desfășurate de serviciile de informații chineze. Decizia vine după ce presa americană a relatat că Huang ar fi avut o relație apropiată cu o femeie de afaceri suspectată că transmitea […]

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