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Economie

Nvidia demarează o investigație internă, în urma dezvăluirilor conform cărora directorul și fondatorul său, Jensen Huang, și-a înșelat soția cu o spioană din China. Și Congresul american va lansa o anchetă separată. Analiștii se așteaptă ca acțiunile Nvidia să coboare și mai mult, dar nu exclud nicio posibilă înlăturare a lui Huang, dacă se dovedește că a transmis informații Beijingului.

v Scris de vlad
Nvidia demarează o investigație internă, în urma dezvăluirilor conform cărora directorul și fondatorul său, Jensen Huang, și-a înșelat soția cu o spioană din China. Și Congresul american va lansa o anchetă separată. Analiștii se așteaptă ca acțiunile Nvidia să coboare și mai mult, dar nu exclud nicio posibilă înlăturare a lui Huang, dacă se dovedește că a transmis informații Beijingului.
Aosom
Nvidia a anunțat că va deschide o anchetă independentă pentru a stabili dacă directorul său general, Jensen Huang, a fost ținta unei operațiuni de spionaj desfășurate de serviciile de informații chineze. Decizia vine după ce presa americană a relatat că Huang ar fi avut o relație apropiată cu o femeie de afaceri suspectată că transmitea […]

Sursa: Biziday

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