 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Nvidia și Jensen Huang, dați în judecată de acționari în urma scandalului privind relația directorului cu o spioană chineză

a Scris de andreea ignat
Nvidia și Jensen Huang, dați în judecată de acționari în urma scandalului privind relația directorului cu o spioană chineză
Aosom
Nvidia și directorul său general, Jensen Huang, sunt acuzați că au indus în eroare acționarii în legătură cu scandalul de spionaj în care este implicată compania, evaluată la 4.300 de miliarde de dolari.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech