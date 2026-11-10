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Economie

Nvidia: Vânzătorul short care a văzut scandalul acum 6 luni avertizează că „acesta este doar vârful aisbergului”

d Scris de dan popa
Nvidia: Vânzătorul short care a văzut scandalul acum 6 luni avertizează că „acesta este doar vârful aisbergului”
Aosom
În mai 2026, a publicat un raport care punea sub semnul întrebării imaginea activităților Nvidia în China și făcea referire la relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, cunoscută pe atunci pentru activitatea sa la Megaspeed. Cu șase luni înainte de izbucnirea scandalului care zguduie în prezent Nvidia, un investitor în vârstă de 31 de …

Sursa: Hotnews

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