Nvidia: Vânzătorul short care a văzut scandalul acum 6 luni avertizează că „acesta este doar vârful aisbergului”

În mai 2026, a publicat un raport care punea sub semnul întrebării imaginea activităților Nvidia în China și făcea referire la relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, cunoscută pe atunci pentru activitatea sa la Megaspeed. Cu șase luni înainte de izbucnirea scandalului care zguduie în prezent Nvidia, un investitor în vârstă de 31 de …

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