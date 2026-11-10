Nvidia: Vânzătorul short care a văzut scandalul acum 6 luni avertizează că „acesta este doar vârful aisbergului”
Sursa: HotnewsCitește mai departe la sursa originală
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