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Economie

O angajată din Italia, care lucra de 20 de ani la aceeași firmă, a fost concediată printr-un mesaj vocal trimis pe WhatsApp

m Scris de mihaela ivăncică
O angajată din Italia, care lucra de 20 de ani la aceeași firmă, a fost concediată printr-un mesaj vocal trimis pe WhatsApp
Aosom
O femeie din Italia, care lucra de aproape 20 de ani la aceeași companie, a fost concediată printr-un simplu mesaj vocal trimis pe WhatsApp de administratorul firmei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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