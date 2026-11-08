Sistemele solare compacte, care ocupă puțin spațiu și se pot lega la un acumulator, devin tot mai răspândite în Europa, iar energia produsă ziua poate fi folosită și după apusul soarelui. The post O baterie solară de 5 kWh poate stoca energia pentru seară. Cât costă și ce limite apar în România appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗