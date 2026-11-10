O casă cu mansardă și teren de 1.050 mp se vinde cu 25.000 de euro la doar 90 de minute de Capitală, în Serbia

O casă cu mansardă și balcon, un teren de 1.050 de metri pătrați și un preț de numai 25.000 de euro. Oferta a apărut în Serbia și a atras atenția prin suma cerută pentru o proprietate cu o curte suficient de mare pentru grădină, livadă sau chiar o mică gospodărie. Casa are apă curentă și fântână, însă în spatele prețului se ascunde un detaliu important, care le-ar putea da peste cap calculele celor interesați să o cumpere, scrie Blic, parte a Grupului Ringier

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗