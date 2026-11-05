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Economie

O ceartă legată de piureul de mazăre i-a adus 40.000 de euro. Motivul pentru care instanța a obligat un restaurant să își despăgubească bucătăreasa

i Scris de ionela stănilă
O ceartă legată de piureul de mazăre i-a adus 40.000 de euro. Motivul pentru care instanța a obligat un restaurant să își despăgubească bucătăreasa
Aosom
O bucătăreasă cu 19 ani vechime primește peste 40.000 de euro despăgubiri după un conflict cu patronul. O dispută aprinsă izbucnită într-un restaurant din Scoția s-a încheiat într-o sală de judecată cu o sentință usturătoare pentru angajator.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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