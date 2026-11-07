O decizie privind repornirea Reactorului 2 de la Cernavodă va fi luată luni, dar autoritățile se declară optimiste. Premierul Niculescu spune că o astfel de situație (oprirea ambelor reactoare) ”nu era prevăzută nici în 100 de ani” și cere prioritizarea proiectului Bala 2.

Premierul Luca Niculescu a declarat, sâmbătă, la Cernavodă, că luni va fi luată o decizie privind repornirea Reactorului 2, dar că speră ca veștile să fie foarte bune, foarte curând. De asemenea, a adăugat că proiectul Bala 2 a devenit o prioritate și a solicitat tuturor instituțiilor să se aplece asupra acestui proiect. ”De 100 […]

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