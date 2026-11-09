O investiție imobiliară blocată acum 10 ani revine în forță. Milionarul spaniol Jose Alberto Barreras pompează 20 de milioane de euro lângă Cimitirul Bellu

Milionarul spaniol José Alberto Barreras, în vârstă de 93 de ani, proprietarul holdingului Meridional, a decis deblocarea și relansarea proiectului său imobiliar strategic conceput în vecinătatea Cimitirului Bellu din București. Planurile financiare indică o investiție masivă care depășește pragul de 20 de milioane de euro. Prezența dezvoltatorului iberic pe piața de capital și de profil din România se derulează prin divizia sa imobiliară Montebalito, o companie listată la ...

Distribuie: Facebook Instagram