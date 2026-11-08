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Economie

O „păcăleală” pe bani mulți? Ce pericole ascunde polistirenul folosit la reabilitarea termică a blocurilor

c Scris de claudia marcu
O „păcăleală” pe bani mulți? Ce pericole ascunde polistirenul folosit la reabilitarea termică a blocurilor
Aosom
Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) atrage atenția că polistirenul folosit pe scară largă în țara noastră pentru reabilitarea termică a blocurilor afectează structura de rezistență a clădirilor. Căptușirea cu acest tip de material a eliminat aerisirea naturală a clădirilor, provocând umiditate. În țările UE se utilizează panourile termoizolante pentru anveloparea […]

Sursa: National - Ziarul National

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