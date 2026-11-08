O „păcăleală” pe bani mulți? Ce pericole ascunde polistirenul folosit la reabilitarea termică a blocurilor

Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) atrage atenția că polistirenul folosit pe scară largă în țara noastră pentru reabilitarea termică a blocurilor afectează structura de rezistență a clădirilor. Căptușirea cu acest tip de material a eliminat aerisirea naturală a clădirilor, provocând umiditate. În țările UE se utilizează panourile termoizolante pentru anveloparea […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗