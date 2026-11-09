O rețea de magazine prezentă în multe mall-uri din România tocmai a fost cumpărată

Compania Behn, deținuă de omul de afaceri David Konckier, a cumpărat lanțul de parfumerii Marionnaud, prezent cu sute de magazine în opt țări, printre care și România, scrie site-ul Economica. „David Konckier își propune să sporească veniturile Grupului Marionnaud, păstrându-i în același timp identitatea și brandul. Un element-cheie al acestei strategii va fi dezvoltarea de …

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