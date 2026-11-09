O româncă stabilită în SUA refuză să cumpere pâine din supermarket după ce gustul produsului a dezamăgit-o total

O româncă stabilită temporar în Statele Unite refuză să cumpere pâine din supermarketurile americane. Tânăra recunoaște că gustul produsului a dezamăgit-o complet. După patru luni peste Ocean, Ilinca Popescu spune că nici produsele din magazine și nici preparatele din restaurante nu i-au îndeplinit așteptările, informează portalul Știridiaspora.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗