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Economie

O româncă stabilită în SUA refuză să cumpere pâine din supermarket după ce gustul produsului a dezamăgit-o total

m Scris de maria zărnescu
O româncă stabilită în SUA refuză să cumpere pâine din supermarket după ce gustul produsului a dezamăgit-o total
Aosom
O româncă stabilită temporar în Statele Unite refuză să cumpere pâine din supermarketurile americane. Tânăra recunoaște că gustul produsului a dezamăgit-o complet. După patru luni peste Ocean, Ilinca Popescu spune că nici produsele din magazine și nici preparatele din restaurante nu i-au îndeplinit așteptările, informează portalul Știridiaspora.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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