O singură asociere de firme vrea să modernizeze Piața Constantin Brâncuși din Craiova. Licitația, reluată după anularea primei proceduri

Modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși”, din fața Gării Craiova, a ajuns din nou în etapa de evaluare a ofertelor, după ce prima licitație a fost anulată. De această dată, la procedură s-a înscris o singură asociere de firme. Valoarea estimată a contractului este de 6.150.500 de lei, fără TVA. O singură asociere s-a înscris la licitație […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗