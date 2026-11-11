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Economie

O singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035

a Scris de andreea tobias
O singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Aosom
Mașinile cu motoare termice după 2035 ar putea rămâne la vânzare în Europa, chiar cu eticheta „emisii zero”. Decizia nu este însă definitivă.

Sursa: Mediafax Ro

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